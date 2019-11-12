شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: توت عنخ آمون بطل المتحف الكبير أكبر مشروع ثقافي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال ندوة حول كتاب «توت عنخ آمون» بحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أننا كأمة لنا تاريخ عظيم جدًا ولكن علاقتنا بالتاريخ بها مشكلة كبيرة، واننا نفتقد الوعي بالتاريخ، لافتًا إلى أنه لا يكفي أن نشير إلى أمجادنا في الماضي، بل علينا أن نصنع تاريخًا جديدًا يليق بمصر الحاضر والمستقبل الذي نصنعه بعقول وايد مصرية ونحن قادرون بما نمتلكه من تاريخ وحضارة وقدرة على الإبداع والابتكار أن نستلهم من حضارتنا ما نصنع به مجدًا نستحقه عن جدارة.

وقال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، خلال محاضرة في جامعة القاهرة عن كتاب «توت عنخ آمون»، بحضور الدكتور محمد عقمان الخشت رئيس الجامعة، إن وجوده في جامعة القاهرة يمثل أسعد لحظات حياته، مشيدًا بالجهد الذي يبذله الدكتور محمد الخشت لإسعاد الطلاب واستدعاء كل رموز الثقافة والأدب والفن لهم مما يعمل على زيادة درجة وعيهم وبناء شخصياتهم.

وأضاف حواس، أن لدينا أعظم حضارة في الدنيا، ومن يعرف قيمتها سوف يرتقي للأعلى، لافتًا إلى أن مصر سوف تفتتح العام القادم المتحف الكبير، الذي يمثل اكبر مشروع ثقافي بالقرن 21، موضحًا أن بطل هذا المتحف هو «توت عنخ آمون»، لذا كتب أوبرا «توت عنخ آمون» التي سيتم عرضها في افتتاح المتحف.

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وأكد الدكتور حواس، على إنه رغم مرور 97 عامًا على أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية، وهو مقبرة توت عنخ آمون، إلا أن العالم كله كبار وأطفال يعرفون الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون».

وتابع عالم الآثار المصري، إنه لا يوجد شيء اسمه لعنة الفراعنة، مشيرًا إلى أن أجمل لحظة في حياته هي رؤيته لتابوت توت عنخ آمون وجهًا لوجه، مؤكدًا أن أجمل قطعة أثرية في العالم هي قناع توت عنخ آمون.

ووجه حواس نصيحة للطلاب بعدم اليأس من أي فشل، لأن الإنسان قد يفشل لحظة ولكنه مع العمل والاجتهاد والإصرار على النجاح وحب ما يقوم به من عمل يستطيع الوصول إلى أعلى درجات النجاح والتميز وتحويل أي شيء صغير إلى أكبر انجاز، مشيرا إلى أنه خلال مسيرة حياته تعلم كيفية تحويل الفشل إلى نجاح، قائلا: «إذا عشقت عملك سوف تنجح فيه».

وأشار حواس إلى أن المصري القديم اعتقد في العالم الآخر، وهو ما دفعه إلى بناء الأهرام والمقابر التي احتوت آثارًا عظيمة، لافتًا إلى أهمية علوم الهندسة والفلك، موضحا ان التفكير المصري كان منصبًا في الدين، وكانت ممارساتهم للفن من أجل الدين، وأنهم لم يعبدوا الحيوانات ولكنهم عبدوا ما يوجد في الحيوانات من فكر، وكان الفنان يأخذ تعليمات من الكاهن، وكان يؤمن بضرورة الحكم بالحق والعدل، وتعاليم الآباء للأبناء توضح تعاليم الشعب العظيم الذي صنع الحضارة القديمة.

وتابع حواس، أن آثارًا كثيرة خرجت من مصر عام ٢٠١١/٢٠١٢، إلا ان مقبرة توت عنخ آمون لم يخرج منها قطعة للخارج، وأن الإعلام المصري مقصر ١٠٠٪ في حق الآثار الفرعونية.