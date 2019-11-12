شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوقي مصري يلتقي بمسؤولين في المفوضية السامية لمناهضة العنف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى وفد مؤسسة «حقوقيات» وملتقى «الحوار» للتنمية وحقوق الانسان، بالسيدة اورلجا ماكان، من مكتب المفوض السامى لمناهضة العنف، بمكتب المفوضية بجنيف للنقاش حول أوضاع العنف ضد المرأة في مصر.
وقالت «اورلجا» خلال اللقاء، إن المفوضية وضعت على جدول أعمالها، زيارة رسمية إلى مصر، في النصف الثاني من العام القادم 2020، تلبيةً لدعوة الحكومة المصرية، ولفتت إلى استجابة مصر للرد على استفسارات المفوضية فيما يتعلق بالحالات التي ترد إليها.
وأكد الوفد على وجود تعاون كبير بين المنظمات الحقوقية وبين الحكومة المصرية، خاصةً بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي استجاب لمطالب الحركة الحقوقية المصرية لدعم جهود المجتمع المدنى.
وأشار الوفد إلى وجود إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرين إلى عدد من مظاهر التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى لحماية المراة المصرية من العنف والتحرش.
وردًا على استفسار مكتب المفوضية حول حالات العنف الأسري، أكد الوفد أن المرأة المصرية تواجه موروثات اجتماعية وانتشار أفكار دينية متشدده تقف ورائها جماعات إرهابي، فيما أكد الوفد على دعم المجتمع المدنى لجهود الدولة المصرية لتجديد الخطاب الدينى والتخلص من الأفكار الدينية المتشددة.
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