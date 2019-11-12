شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوقي مصري يلتقي بمسؤولين في المفوضية السامية لمناهضة العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد مؤسسة «حقوقيات» وملتقى «الحوار» للتنمية وحقوق الانسان، بالسيدة اورلجا ماكان، من مكتب المفوض السامى لمناهضة العنف، ‏بمكتب المفوضية بجنيف للنقاش حول أوضاع العنف ضد المرأة في ‏مصر.

‏وقالت «اورلجا» خلال اللقاء، إن المفوضية وضعت على جدول ‏أعمالها، زيارة رسمية إلى مصر، في النصف الثاني من العام القادم ‏‏2020، تلبيةً لدعوة الحكومة المصرية، ولفتت إلى استجابة مصر للرد على استفسارات المفوضية ‏فيما يتعلق بالحالات التي ترد إليها.

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‏وأكد الوفد على وجود تعاون كبير بين المنظمات الحقوقية ‏وبين الحكومة المصرية، خاصةً بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية ‏الجديد، والذي استجاب لمطالب الحركة الحقوقية المصرية لدعم جهود ‏المجتمع المدنى.

‏وأشار الوفد إلى وجود إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لمواجهة ‏كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرين إلى عدد من مظاهر التعاون بين ‏الحكومة والمجتمع المدنى لحماية المراة المصرية من العنف والتحرش.

وردًا على استفسار مكتب المفوضية حول حالات العنف الأسري، ‏أكد الوفد أن المرأة المصرية تواجه موروثات اجتماعية وانتشار أفكار ‏دينية متشدده تقف ورائها جماعات إرهابي، فيما أكد الوفد على دعم المجتمع المدنى لجهود الدولة المصرية لتجديد ‏الخطاب الدينى والتخلص من الأفكار الدينية المتشددة.