"التعليم " : نحرص على مساندة منتخب مصر الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا

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جاء ذلك استجابة لدعوة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التي أرسلها إلى وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي لحضور طلاب المدارس مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
وقالت الدكتور إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، فى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء ، إن هذه المشاركة تأتي من منطلق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ودورها الريادي فى أفريقيا وكذلك تنمية روح الولاء والانتماء لطلاب المدارس وحثهم على تشجيع ومؤازرة المنتخب القومي، وذلك تحت شعار "عودة المدرجات بطلاب المدارس".
وأضافت حسن، أنه تم مخاطبة المديريات التعليمية لحضور طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية مجانًا، حيث حضر مباراة الافتتاح 6 آلاف طالب وطالبة من محافظات (القاهرة / الجيزة / القليوبية / الإسماعيلية / المنيا / المنوفية) وشهدت المدرجات تواجد مكثف وحضور متميز ومظهر رائع للطلاب والسادة المدرسين و الهب تشجيع الطلاب المدرجات مما كان له تأثير إيجابي في فوز الفريق المصري، كما تواجد الطلاب في مباراة مصر وغانا ويجرى حاليًا التنسيق لحضور الطلاب مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل.
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