ميليشيات موالية لتركيا تقتل سورى وتصيب آخرين بـ"حماة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسلحى تنظيم "الجبهة الوطنية للتحرير" التابع لتركيا بشن هجوماً صاروخيا على بلدة "الفريكة" فى سهل الغاب شمال غربى حماة السورية ما أدى إلى مقتل مدنى وإصابة آخرين إصابات بالغة.
ووفق وكالة "سبوتنيك" فأن المجموعات المسلحة المدعومة من قبل تركيا استهدفت اليوم الثلاثاء بلدة الفريكة بسهل الغاب شمال غرب حماة بأكثر من 20 قذيفة صاروخية، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة لحقت بممتلكات المدنيين.
ونقلت الوكالة على لسان مصدر ميدانى، أن الجيش الوطنى السورى رد على مصادر الاطلاق مستهدفاً مواقع المسلحين وتحركاتهم على كامل جبهة سهل الغاب على محاور الزيارة وتل واسط والسرمانية وفورو.
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