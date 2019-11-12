شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد المعروفة بـ"فتاة العياط"، فى قضية القتل الموجهة اليها لعدم الجناية لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.

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