شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات مهمة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، 3 قرارات هامة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وتضمنت هذه القرارات إضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25-1-2011 وحتى 17-1-2014، لصندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

وشملت القرارات أيضا توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمبانى من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، كما تضمنت القرارات تثبيت نسب التعويضات عن شهر مايو 2017.