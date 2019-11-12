شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و25 جريحا حصيلة غارات الاحتلال على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع عن استشهاد 5 فلسطينيين جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارات على شمال قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 5 و25 جريحا كما أفادت وزارة الصحة فى القطاع.

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