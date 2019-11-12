رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج الجمركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد غايات:

شدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تحقيق تقدم في ملف تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانيء المصرية والذي يؤثر في ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال، موجها بعقد اجتماع دوري كل أسبوعين لمتابعة هذا الملف المهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ القرارات الصادرة عن الإجتماع السابق الخاص بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانىء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة الإقتصادية لقناة السويس، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أنه عرض في وقت سابق عدداً من الإجراءات على رئيس الوزراء لتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، كانت تتضمن حوالي 17 بنداً، تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها، وجارٍ العمل لاستكمال باقي البنود التي ستحدث نقلة في هذا الملف.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إتخاذه نحو تنفيذ القرارات الصادرة عن الإجتماع الخاص بتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانيء، حيث تمت الإشارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بعمليات فحص البضائع بشأن تجهيز مواقع الفحص وتحديد مواقع الساحات المطلوب تجهيز أماكن بها، حيث تم البدء فى توفير الاحتياجات اللازمة بالموانىء، ففيما يخص ميناءي الاسكندرية والدخيلة تم تحديد عدد 4 مواقع بميناء الإسكندرية وهى ساحة شركة الحاويات الوطنية، وساحة شركة الحاويات الدولية، وساحة المفروزة، ومجمع الساحات بالقرب من رصيف 40 وعدد 3 مواقع بميناء الدخيلة وساحة شركة الحاويات الوطنية، وساحة شركة الحاويات الدولية، ومجمع الساحات بمنطقة أرصفة الحبوب، وقد تم توريد الكرافانات اللازمة لجميع المواقع وجار الإنتهاء من التركيب وتوفير الأثاث اللازم.

وفيما يخص الربط الشبكي تم تنفيذ الربط الشبكي لجميع أماكن جهات الفحص.

وفيما يتلعق بموانيء البحر الأحمر تجري عمليات الفحص بساحات الصادر والوارد بالموانى التابعة لهيئة موانى البحر الأحمر (نويبع – سفاجا) وجميع هذه الساحات يتوافر بها مكاتب لكل المعنيين بعمليات الفحص ومجهزة لتنفيذ المطلوب.