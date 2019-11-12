"عبدالعال" يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

عقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلسة مشاورات ودية اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانج يانج، لدى وداعه بمطار القاهرة الدولي، في ختام زيارة بدأها أمس الأول الأحد.

وأفاد بيان لمجلس النواب، بأن يانج أعرب عن شكره وتقديره للدكتور علي عبد العال، على حفاوة الاستقبال خلال تلك الزيارة المثمرة، والتي التقى خلالها العديد من المسئولين المصريين.

ولفت يانج إلى أن لقاءاته في مصر عبرت بصدق عن خصوصية العلاقات المصرية الصينية، معرباً عن أمله في استئناف التشاور والتباحث مع الدكتور على عبد العال مرة أخرى في الصين حول القضايا المُلحة محل الاهتمام المُشترك وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، كان قد بدأ أمس الأول الأحد زيارة رسمية إلى مصر، على رأس وفد صيني رفيع المستوى، التقي خلالها بالعديد من المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور، والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.