أخبار مصر

الحكومة توافق على توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 35 لسنة 2019، بتوفيق أوضاع 38 كنيسة و26 مبنى بإجمالي 64 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المتعددة.

ونص القرار عن أن تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى، وذلك خلال 4 أشهر من تاريح صدور القرار.

132

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا