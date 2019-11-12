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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 35 لسنة 2019، بتوفيق أوضاع 38 كنيسة و26 مبنى بإجمالي 64 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المتعددة.
ونص القرار عن أن تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى، وذلك خلال 4 أشهر من تاريح صدور القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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