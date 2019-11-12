السبت.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحتفل باليوم العالمي للجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تحتفل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، باليوم العالمي للجودة، السبت المقبل بأحد فنادق القاهرة، على أن يتضمن الاحتفال ندوة بعنوان "معًا نصنع الفارق".

والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنوط بها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتتبع رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اللواء عادل الغضبان ومحافظ بورسعيد، بمشاركة ممثلين من كبار رجال الدولة ورؤساء الهيئتين المالية والرعاية الصحية بالتأمين الصحي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.