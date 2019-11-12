محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 34 لسنة 2019، بإضافة شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، لصندوق تكريم الشهداء.
ونص القرار في مادته الأولى على أن "يُضاف شهداء ومصابو القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 17 يناير 2014، الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. إضافة شهداء الجيش والشرطة منذ 25 يناير لـ"صندوق التكريم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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