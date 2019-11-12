أول تعليق من والد فتاة العياط بعد حفظ الدعوى: "ربنا سترها معانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

علق أحمد رزق، على قرار النائب العام بحفظ الدعوى الجنائية ضد ابنته "أميرة "، والتي كانت متهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إذ أكد أنه كان يثق في عدالة القضاء المصري ومطمئنًا لسير التحقيقات.

وأضاف "رزق" في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "الحمد لله ربنا سترها معانا، لأننا ناس بسطاء وعلى الله"، مشيرًا إلى أنه يثق في نزاهة القضاء المصري ويشكر النائب العام على قراره الذي أعاد لهم الحياة.

وتابع "لم أشك يوما في براءة ابنتي.. إحنا عرب وأنا مربيها على الأصول".

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية قبِل أميرة أحمد عبدالله مرزوق المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.