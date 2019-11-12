تشمل 3 وحدات.. إدارة جديدة في النيابة العامة للتواصل الإعلامي والاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي"، مكونة من 3 وحدات، وهي التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل.

وحدد النائب العام في قراره رقم 2376 لسنة 2019، مهام كل وحدة.

تتولى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام دون غيرها المهام التالية:

- تنفيذ ما بأمر به النائب العام بشأن إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة لذلك.

- التنسيق وتحقيق التواصل مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

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وتتولى وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي دون غيرها المهام التالية:

- الإشراف علي صفحات وحسابات النيابة العامة علي مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحماية من الاختراق.

- تلقي البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ونشرها علي الصفحات والحسابات الموثقة.

وشمل القرار مهام وحدة الرصد والتحليل دون غيرها وذلك على النحو التالي:

- رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة.

- رصد وتحليل التعليقات والآراء علي الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي، فيما يستوجب إصدار بيانات أو اعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

ويترأس الإدارة المستحدثة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين، وفقًا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.