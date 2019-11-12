لأول مرة.. النائب العام يقرر إنشاء إدارة للتواصل الإلكتروني والإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي"، مكونة من 3 وحدات، وهم؛ التواصل مع وسائل الإعلام، الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، الرصد والتحليل.

ووفق القرار رقم 2376 لسنة 2019، الصادر من النائب العام بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، يتولى مسئولية الإدارة المستحدثة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام.

ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين، وفقًا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.