أخبار مصر | استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث تبدأ إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبي الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون ١٨ عاما ولم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي ليقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له.
يأتي ذلك من خلال التوجه لإحدي الوحدات والمراكز الطبية المحددة بكافة مدن المحافظة وذلك للتسجيل وفتح ملف طب الأسرة للاستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.
هذا وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساء.