أخبار مصر | "صبحي" يكرم أول طفل مصري من ذوي الهمم يصعد قمة جبل موسى (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صبحي" يكرم أول طفل مصري من ذوي الهمم يصعد قمة جبل موسى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم الطفل محمد أحمد علي، أول طفل مصري من ذوي الهمم مصاب متلازمة داون يصعد قمة جبل موسى بسانت كاترين أعلى قمة في مصر.

وتم التكريم المغامر مازن حمزة، بحضور الإعلامي أحمد شوبير، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التكريم يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تشجيع وتكريم المتميزين من النشء والشباب، وفى ضوء الاهتمام بذوي القدرات الخاصة باعتبارهم قوة فاعلة في المجتمع، وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة.

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وأشار “صبحي" إلى أن تجربة صعود الطفل محمد احمد الي قمة جبل موسى بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلق لدي الشباب حافزًا لخوض هذه التجربة، مؤكدا على ان الوزارة سوف تسعى في الفترة المقبلة لتنظيم مثل هذه الجولات لتنمية الولاء والانتماء لدي الشباب المصري.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة المكافأة المالية للطفل محمد من ذوي الهمم الذي صعد قمة جبل موسى بسانت كاترين من ٥ آلاف جنيها إلى ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة الي تسليم الطفل درع الوزارة وكذلك شهادة تقدير، كما تم تسليم المغامر مازن حمزة شهادة تقدير وشيك بمبلغ ٥ آلاف أيضا، ودرع الوزارة وشهادة تقدير.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء شهدت صعود الطفل محمد احمد علي من ذوي الهمم لجبل موسى ليصبح اول طفل مصري (متلازمة داون) يصعد أعلى قمة في مصر بمرافقة المغامر مازن حمزة.