أخبار مصر | بحضور الرئيس السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرًا عالميًّا لتجديد الفكر الديني يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور الرئيس السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرًا عالميًّا لتجديد الفكر الديني يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية، يفيد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، والذي يعقد تحت رعائة الرئيس السيسي.

وعبر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

تجدر الإشارة إلى أن الأزهر الشريف عقد مجموعة من ورش العمل ضمَّت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني. وسوف يشارك بالمؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامي.