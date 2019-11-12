أخبار مصر | "عبدالعال" يودع رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى للشعب الصينى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يودع رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى للشعب الصينى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى بمطار القاهرة الدولى فى ختام زيارة المسئول الصينى لمصر، والتى بدأها يوم الأحد 10 نوفمبر 2019، وذلك بعد بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات فى إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حيث شهدت الجلسة مشاورات ودية على هامش قيام الدكتور على عبد العال بتوديع الضيف قدم خلالها المسئول الصينى جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال خلال تلك الزيارة المثمرة، والتى التقى خلالها بالعديد من المسئولين المصريين، الأمر الذى يعبر بصدق عن خصوصية العلاقات المصرية الصينية، معربا عن أمله فى رؤية الدكتور على عبدالعال مرة أخرى في الصين لاستئناف التشاور والتباحث حول القضايا المُلحة محل الاهتمام المُشترك وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

جدير بالذكر أن وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قد بدأ يوم الأحد الماضي زيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد صيني رفيع المستوى، التقي خلالها بالعديد من المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات فى إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

