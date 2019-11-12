أخبار مصر | رئيس مواقف أقاليم القاهرة: السواقين بيدفعوا للبلطجية ويحملوا عشوائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مواقف أقاليم القاهرة: السواقين بيدفعوا للبلطجية ويحملوا عشوائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد اللواء منيب العزب، رئيس الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتشار ظاهرة المواقف العشوائية فى العديد من المناطق، وقيام السائقين بتحميل الركاب من خارج المواقف حتى لا يدفعوا الكارتة.

وأضاف "العزب" خلال اجتماع اللجنة: "أن عدد كبير من السائقين بيحمل من برة الموقف وبيريح دماغه رغم أنه بيدفع للبلطجى اللى واقف برة أكثر من اللى جوا، فهناك بعض البلطجية بيحاولوا يسيطروا على المواقف، وظهر عندنا كام واحد بيعملوا فرض سيطرة على الموقف وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة".

من جانبه، قال محمود فوزى، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن مواقف السرفيس العشوائية من أبرز المعوقات، وأن هناك معوقات أمام الاستبدال لأنه يحتاج "أراضى فاضية" وهو ما يواجه صعوبة فى توفيرها، متابعا: "عملنا دراسة لإنشاء موقف سرفيس فى الوراق بتكلفة 4 ملايين جنيه، وسيتم إنشاء 2 موقف حضارى فى طريق المنصورية، تمهيدا لافتتاح المتحف الحضارى، وخلال 48 ساعة سنقدم خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات.

وخلال استعراض ممثلى المحافظات لموقفهم من التعامل مع المواقف العشوائية، قال سكرتير عام محافظة الجيزة، أن المحافظة بها 34 موقفا رسميا، و81 موقفا عشوائيا، وتعداد السكان فيها 9 ملايين، أما ممثل محافظة الإسكندرية، فأكد أن المحافظة بها 36 موقفا رسميا، و11 موقفا عشوائيا، وتعداد السكان 5 ملايين.