أخبار مصر | مصدر أمني: والدة علاء عبدالفتاح زارته 8 مرات خلال شهر.. ولا صحة لما رددته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: والدة علاء عبدالفتاح زارته 8 مرات خلال شهر.. ولا صحة لما رددته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني، أنه لا صحة لما رددته الدكتورة ليلى سويف والدة المتهم علاء عبد الفتاح (محبوس على ذمة القضية رقم ( ۱۳۰۹/ ۲۰۱۹ حصر أمن دولة عليا " التحريض على التظاهر ") من عدم زيارتها لنجلها منذ عامين.

وأكد، أنها قامت بزيارته عدد (۸) زیارات خلال الفترة من ( ۲۰۱۹/ ۱۰ / ۱۰ حتى ۲۰۱۹/ ۱۱ / ۹ ) وكان بصحبتها كريمتها منى أحمد ومحاميه طبقا للقواعد المنظمة الزيارات المحبوسين المودعين بالسجون.