أخبار مصر | ممثل الحكومة من البرلمان: المواقف العشوائية آفه كبيرة يستغلونها البلطجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل الحكومة من البرلمان: المواقف العشوائية آفه كبيرة يستغلونها البلطجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد قريش، مدير إدارة محطات الركاب ومواقف السيارات في الإسكندرية، أن المواقف العشوائية آفة كبيرة، خاصة مع وجود البلطجية الذين يستغلونها لصالحهم بالعديد من الساحات المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأشار أحمد قريش، إلى أنه في الإسكندرية كمثال بسيط، منذ أن تولي المسئولية لإدارة محطات الركاب ومواقف السيارات بالمحافظة، تم التنسيق في السيطرة علي 5 مواقف عشوائية كانت تحت أيدي الخارجين عن القانون دون أى استفادة من الدولة، "وحققنا إيرادات من هذه المواقف الخمسة خلال 3 شهور تجاوزت الـ850 ألف جنيه، منها موقف واحد بحرم جامعة الإسكندرية يحصل 20 ألف جنيه في الشهر"، مؤكدا علي أنه بعد التنسيق بشأن هذه المواقف واعتمادها بشكل رسمي أدرت دخل كبير للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيهان أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.

وتابع قريش: أن الإدارة تواجه بعض الإشكاليات مع الجهات الأخري، خاصة في المواقف التى تسبب زحام وفوضي ببعض المناطق، "ومن ثم نخاطب هذه الجهات لنقلها، ومنها الإصلاح الزراعي، ولا نجد أي تعاون من أجل التغلب علي هذه الإشكاليات، وهو الأمر الذي يدعم وجه النظر في ضرورة وجود منسق حكومي لحسم مثل هذه الإشكاليات".