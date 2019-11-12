أخبار مصر | محافظة القاهرة تطالب ملاك "مثلث ماسبيرو" بتقديم أوراق إثبات الملكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تطالب ملاك "مثلث ماسبيرو" بتقديم أوراق إثبات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، من ملاك منقطة "مثلث ماسبيرو"، التوجه إلى المركز التكنولوجي بمحافظة القاهرة، لتقديم المستندات الدالة على ملكيتهم، لبدء اللجنة القانونية بالمحافظة فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهم لصرف التعويضات المقررة.

ونوه عبد الهادي، في بيان على الصفحة الرسمية "فيسبوك" أن ذلك الإجراء يأتي باقتضاء التعويضات في ضوء ما تضمنه القرار الصادر بنزع الملكية من أراضي منطقة مثلث ماسبيرو وفقًا لأحد الخيارين المحددين بالمادة 24 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الصادر بنزع ملكية الأراضي بمثلث ماسبيرو رقم 1 لسنة 2019، والقرارات والضوابط ذات صلة.