أخبار مصر | حملات موسعة لرفع الإشغالات بأحياء بولاق الدكرور وجنوب والهرم والعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات موسعة لرفع الإشغالات بأحياء بولاق الدكرور وجنوب والهرم والعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت المحافظة خلالها من رفع إشغالات عشرات المقاهي والكافيتريات والمطاعم بنطاق الأحياء حيث اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات التى تم شنها أمس استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الانضباط مؤكدًا أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة.

ولفت إلى أنه تم رفع 1361 حالة إشغالات متنوعة من خلال الحملات التى نظمتها الأحياء والمراكز بالتعاون مع شرطة المرافق.

واستعرض محافظ الجيزة عددًا من مجهودات الأحياء والمراكز فى ضبط الشوارع وإزالة الإشغالات، حيث أكد أن حى جنوب قد قام برفع كافة أوجه الإشغال من ميدان الجيزة وشوارع الأهرام ومراد والجامعة ويافع بن يزيد والغرفة وذلك خلال حملات مسائية تم شنها.

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كما قام حى بولاق الدكرور برفع الإشغالات من شوارع المساكن والعشرين وكفر طهرمس ومزلقان شارع ناهيا وترعة المجنونة، إضافة إلى رفع إشغالات بعدد من الشوارع بحى العمرانية شملت شوارع العمدة والجامع ورمسيس والعريش وابراهيم خليل كما تم ضبط سيارة تروج عن منتجات غذائية بدون الحصول على التراخيص والتصريح من الجهة المختصة وذلك بشارع مشيل باخوم بحى الدقى وتم رفع الإشغالات من شوارع وادى النيل والنيل الابيض وشهاب والسودان بحى العجوزة اضافه الى رفع إشغالات المطاعم بشوارع الهرم وسيد مرعى والمنصورية بحى الهرم.

كما قام حى الوراق بتنفيذ حملة إشغالات أسفرت عن رفع اشغالات المقاهى بعدد من الشوارع بنطاق الحى كما تمكن حى شمال الجيزة من رفع إشغالات المقاهي والمحلات والمطاعم بشوارع محمد حجازى والعامل الأول.

وأكد محافظ الجيزة انه بالتعاون مع شرطة المرافق تم تنظيم حملات لرفع الاشغالات بمراكز ومدن المحافظة فى حملات مسائية شملت منشاة القناطر واوسيم والبدرشين وابو النمرس والحوامدية والصف واطفيح والعياط وكرداسة والواحات البحرية.

وأشار إلى أن مركز العياط قام برفع الاشغالات بطريق مصر اسيوط الزراعى بنطاق قرية برنشت كما تم رفع عدد من الاشغالات بشوارع الثورة والجمهورية وسعد زغلول وصلاح سالم وطراد النيل وجمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية.