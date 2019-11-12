أخبار مصر | "البحوث الفقهية" تبحث غدًا مجموعة من القضايا الفقهية المعاصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الفقهية" تبحث غدًا مجموعة من القضايا الفقهية المعاصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد غدًا الأربعاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، اجتماعها الشهري بمقر المجمع بمدينة نصر، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، في إطار الدور الحيوي للمجمع وتفعيل لجانه العلمية المختلفة.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن اللجنة تناقش مجموعة من القضايا المهمة التي عُرضت عليها خلال الفترة الماضية والتي تمس الواقع الفعلي للناس سواء ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية أو المعاملات، بالإضافة إلى إبداء الرأي في بعض الأفكار المغلوطة حول الشبهات المثارة للرد عليها بمنهج علمي يفند تلك الشبهات ويكشف ما بها من أخطاء.



أضاف عيّاد أن اللجنة تبحث النظر في القضايا المختلفة في ضوء المعطيات المتسارعة لعالَمِنا المعاصر، وبحث المسائل المعروضة من ناحية التأصيل الفقهي ومراعاته للواقع المعاصر، مع استحضار اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف، من أجل الوصول إلى رؤية شرعية تتوافق ومقاصد الشرع الحنيف والواقع المعاصر.