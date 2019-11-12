مصر | على ذمة التحقيقات.. إخلاء سبيل هندي بعد تصويره شابا بـ"قميص نوم" في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على ذمة التحقيقات.. إخلاء سبيل هندي بعد تصويره شابا بـ"قميص نوم" في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة كرداسة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل هندي وزوجته وابنته وأبناء خالتها، بكفالة 3 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات.

كما تم إخلاء سبيل الشاب ويدعى "همام" بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات، بعد استدراجه من قبل الأسرة لمنزلهم بمنطقة كرداسة، وتصويره "بقميص نوم حريمي" أعلى ملابسه، وذلك بعدما قام بتهديد خطيبته السابقة بنشر صورها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، في واقعة استدراج شاب ويدعي "همام" البالغ من العمر 24 عامًا، من قبل والد خطيبته السابقة وتدعى "أسماء"، بعد تهديده لها بعرض صور قام بسرقتها من على هاتفها الخاص وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي كشكل من الضغط عليها لموافقتها من الزواج منه بعد فسخ الخطوبة لمدة 3 أشهر.

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وأفادت التحقيقات، أن والد الفتاة هندي الجنسية ويدعى "ناصر خان" قام بمساعده شقيقها "كريم" وأبناء خالته "محمود" و"تامر"باستدراج الشاب وتصويره وهو يرتدي "قميص نوم حريمي"على ملابسه، حتى لا يعرض صور الفتاة على الإنترنت ويتم التخلص منه نهائيا.

وبسؤال عامل الرخام "خطيب الفتاة" اعترف أمام النيابة أنه سرق صور خاصة لها من على هاتفها قبل ذلك، ليهددها بنشرها حتى توافق الزواج منه، وبسؤال والد الفتاة أنكر ارتكاب الواقعة أنه لم يكن متواجد وقت حدوثها.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة من شيف هندي الجنسية صحبة زوجته (مصرية الجنسية) وابنتهما وأبناء شقيقة الزوجة، وطرف ثان (عامل رخام، 24 سنة)، وقرر الشيف أن الأخير حضر إلى منزله وحاول الاعتداء عليهم بالضرب؛ بسبب فسخ خطوبته من ابنته، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه واصطحبوه للقسم.