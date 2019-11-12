مصر | 1 ديسمبر.. الحكم فى إلغاء قرار رسوب طلاب أولى ثانوي بامتحانات الدور الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1 ديسمبر.. الحكم فى إلغاء قرار رسوب طلاب أولى ثانوي بامتحانات الدور الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، لإلغاء قرار الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي الراسبين فى امتحانات الدور الثانى نتيجة لأخطاء التابلت للحكم بجلسة ١ ديسمبر المقبل.

وألزمت المحكمة الوزارة بتقديم قواعد وضوابط منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين في كل مادة من مواد الرسوب، مع تقديم بيان بدرجات الطلاب في مواد الرسوب فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها من الادارات التعليمية التابعين لها بسبب تعنت معظم الادارات مع أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيلا عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر طعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني، واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.