مصر | "كان ينقب معه على الآثار".. ضبط عم ضحية "انهيار الرمال" بسقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان ينقب معه على الآثار".. ضبط عم ضحية "انهيار الرمال" بسقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على عم الشاب الذي لقي مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بمنطقة سقارة، كما تمكنت القوات من القبض على عامل آخر، لاشتراكهم مع المتوفي بالحفر للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت كشفت تحريات ومعاينة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بمنطقة سقارة، وتبين أنه حال حفر "سيد.أ"، في العقد الثاني من عمره، تنقيبا عن الآثار بالمنطقة، إنهارت عليه الرمال، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بإختناق.

وأضافت التحريات أن أهليته تمكنوا من إنتشال جثته ونقله إلى منزله، وبإستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه، لإستخراج شهادة الوفاة بعد إدعاء أهليته بأن وفاته طبيعية، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين لمفتش الصحة بوفاته إثر إختناق، ووجود رمال بـ" فمه وأذنه وأنفه "، مما أثار الشك حولهم، فقام بإبلاغ الشرطة.

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وبينت التحريات أنه إبلاغ الشرطة وحضور قوة أمنية وإعادة مناقشة أهليته تبين أنه كان يحفر بمنطقة سقارة تنقيبا عن الأثار ولقى مصرعه بعد إنهيار الرمال عليه.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل، إثر انهيار الرمال عليه بمنطقة سقارة، دائرة المركز.