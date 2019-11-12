مصر | السيطرة على حريق بشبكة تقوية اتصلات في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بشبكة تقوية اتصلات في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب حريق بشبكة تقوية الاتصالات بعدما سقطت على مبنى بنادي صقر قريش بالمعادي، واشتعلت النيرال في مبنى الصالة الرياضية بالنادي دون وقوع اصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى شبكات تقوية الاتصالات في المعادي، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمت عملية السيطرة عليه، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

وتبين من خلال الفحص أن الحريق ناتج عن ماس كهربي.