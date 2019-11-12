مصر | مصرع بائع صدمه قطار في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع بائع صدمه قطار في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عامل مصرعه، اليوم الاربعاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمنشية دهشور بنطاق قسم شرطة البدرشين بالجيزة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار بمنشية دهشور بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "سعد محمد" بائع في العقد الخامس من عمره، شريط السكة الحديد من المكان غير المخصص للعبور، صدمه القطار مما نتج عنه مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.