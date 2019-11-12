مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة 15 مايو، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية، وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم 15 مايو، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في 15 مايو وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

