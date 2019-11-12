شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: توصيل الغاز الطبيعي لـ 10 آلاف و950 أسرة خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بأنه تم توصيل الخدمة لـ 954 عميلا منزليا جديداً خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة «منذ يناير 2019 وحتى الشهر الماضي» إلى 10952 مشتركاً، وبذلك يصبح إجمالى عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة إلى 159 ألف و935 مشتركاً.

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وأشار المحافظ -في بيان الثلاثاء- إلى متابعته المستمرة لملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي بشكل دائم والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط، ورفع مستوى معيشة الفئة المحدودة الدخل، وتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام للفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، لاسيما وأن مشروعات توصيل خدمة الغاز الطبيعي بالقرى تسير بخطى جيدة.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير شركة وادي النيل للغاز حول موقف توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر أكتوبر 2019، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى استمرار الزيادة في توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة

كما تبين من التقرير أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ على شرق النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأيضاً مشاريع توصيل الغاز بمركزي: الواسطى، الفشن،بجانب قريتي: الشناوية بناصر والفنت بالفشن، فضلاً عن البدء في أعمال الخط الرئيسي المغذي لمدينتي سمسطا وببا.