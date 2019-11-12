شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مستهدف رفع رأس مال صندوق مصر السيادى إلى تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إنه جارى العمل على زيادة ومضاعفة رأس مال الصندوق السيادى المصرى أكثر من مرة بمراحل مختلفة . وأكدت خلال توقيع بروتوكولين تعاون بين صندوق مصر السيادى وقطاع الأعمال العام وبنك الإستثمار القومى بمجلس الوزراء، إنه من المستهدف رفع رأس المال لصندوق مصر السيادى لتريليون جنيه .

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