شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكولين تعاون بين صندوق مصر السيادى وقطاع الأعمال العام وبنك الإستثمار القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكولين تعاون إحداهما بين وزارة قطاع الأعمال وصندوق مصر السيادي والأخرى بين صندوق مصر السيادى وبنك الاستثمار القومى.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تركز على دور القطاع الخاص، خاصة وأن الاقتصاد المصرى ينعم بكونه اقتصاد متنوع .

ولفتت إلى أن صندوق مصر السيادى، سيبدأ فى الترويج لأصول كلا من قطاع الأدوية والسياحة والطاقة والجديدة والمتجددة، مؤكده أن هدف الصندوق هو الحفاظ على حق الأجيال القادمة.

وألتقط الحضور عقب توقيع الاتفاقية صورة جماعية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.