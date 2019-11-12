شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر الجديدة لدى كازاخستان تتقدم بأوراق اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدَمت السفيرة منال يحيى الشناوي، سفيرة مصر الجديدة لدى كازاخستان، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمقر رئاسة الجمهورية الكازاخية.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن رئيس جمهورية كازاخستان وجه، عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، تحياته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُعرباً عن اعتزازه بالزيارة التي قام بها سيادته إلى كازاخستان في عام 2016، وما دشنته من أفق أمام تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس جمهورية كازاخستان عن تقديره للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتقارب الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

بدورها، أعربت السفيرة منال الشناوي عن تقدير مصر للعلاقات الودية والتعاون المشترك القائم بين البلدين، مؤكدة تطلعها للعمل نحو تعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع كازاخستان في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.