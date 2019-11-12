شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الانتهاء من فحص 960 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى للعام الدراسى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 960 ألفاً و842 طالبًا، بالصف الأول الإعدادى للعام الدراسى الحالى (2019- 2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، بداية من مطلع شهر أكتوبر 2019، حتى أمس الإثنين.

يأتى ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبنى استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح بيان، أن المسح الطبى لطلاب الصف الأول الإعدادى يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة فى 27 محافظة، لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الابتدائية من الحملة.

ولفت إلى أن المسح الطبى فى المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقى العلاج بالمجان.

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وأوضح أنه تم مسح 382 ألف و797 من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسى الحالى ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضى، حيث تم مسح 319 ألفًا و989 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالى، وذلك من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلي مسح 47 ألفاً بفروع جامعة الأزهر بـ 19 محافظة، بداية من منتصف أكتوبر الجارى، مضيفًا أنه تم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 15808 طالب وطالبة بمعاهد التمريض على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن حملة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس فى الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، انتهت من فحص 3 ملايين و780 ألفًا و435 طالبًا بداية من شهر مايو لعام 2019 وعلى مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التى قامت بتنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلى الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

وذكر أن المبادرة انتهت أيضاً من فحص 3 ملايين و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373 مدرسة ومعهد.