شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح الزراعى: نتابع منظومة كارت الفلاح وتوزيع الأسمدة وإزالة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وجه بسرعة المتابعة والزيارات الميدانية للجمعيات الزراعية للاصلاح الزراعى والوقوف على كافة أعمالها وحسم مشاكل الفلاحين على ارض الواقع بالاتصال المباشر معهم.

وأضاف "الفولى"، اليوم الثلاثاء، أنه سوف تنطلق حملة لجميع مديريات الاصلاح الزراعى ومناطقها وجمعياتها من خلال ادارة التفتيش العام والمتابعة لمراجعة جميع أعمال الاصلاح الزراعى، سواء الملكية والحيازة والأملاك الخاصة بجانب الوقوف على انضباط منظومة الأسمدة وأجراءات منظومة كارت الفلاح، بجانب موقف التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة.

وتابع مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن القسم القضائى سوف يتابع أعمال الشئون القانونية بالمديريات، وسوف يتم تقديم تقرير دورى لوزير الزراعة، بالإضافة إلى تقرير نهائى فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر عن انجازات الهيئة والمديريات للعام الميلادى 2019 وخطة الهيئة للعام الجديد 2020.