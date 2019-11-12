شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الاستشارى الصينى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة، مساء اليوم،الثلاثاء، وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما أجري الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب محادثات مع المسئول الصيني تناولت دعم العلاقات بين البلدين .

Advertisements

وكان الدكتور علي عبد العال في وداع يانج بمطار القاهرة الدولي .