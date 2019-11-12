شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال طلابى على انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعات بالمحافظات إقبالًا من الطلاب، أمس، على انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ومن المقرر إجراء انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، اليوم، بينما تختتم الانتخابات الطلابية، غدًا، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه.

وقال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إنه جرى تعيين مجالس اتحادات لـ6 كليات، أمس، لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، والتى جرت بها الجولة الثانية من انتخابات الاتحادات الطلابية، أمس، فيما حسمت التزكية المنافسة في 13 كلية أخرى من إجمالى 20 ليصل إجمالى عدد الكليات التي تمت فيها الانتخابات بنظامى التزكية والتعيين إلى 19 كلية.

وفى الدقهلية، أسفرت جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة، والتى أجريت أمس، في 6 كليات، عن تمكن كلية العلوم من بين كليات الجامعة في تخطى نسبة التصويت نسبة 20%، وهى النسبة المطلوبة، بالإضافة إلى فرقتين فقط في كلية السياحة والفنادق.

وقال الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب، إن باقى الكليات «الآداب، التجارة، الحقوق، والتربية الرياضية» لم تتمكن من تحقيق النسبة المطلوبة وهى 20% في جولة الإعادة من إجمالى عدد طلاب الدفعة- حسب اللائحة.

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وأضاف «أحمد»: «أنه سيجرى تعيين طالبين في كل لجنة بمجلس اتحاد الكلية التي لم تتمكن من تحقيق النسبة المطلوبة، تمهيدا لإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، غدا، ثم يوم الخميس انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، إن الانتخابات مستمرة حتى غد، لانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، ورؤساء ونواب اللجان النوعية بإجمالى 16 طالبا وطالبة.

وفى الإسماعيلية، تفقد دكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد شقيدف، نائبه لشؤون الطلاب، لجان انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين للكليات بالجامعة.

وفى كلية التجارة أشرف الدكتور أحمد زكى على تصويت الطلاب والطالبات بالكلية ووضع الصندوق أمامه، ووجه الطلاب قائلا: «إوعوا حد يأثر على حد، كله يصوت براحته واختياره».

وفى أسيوط، تابع الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مرحلة الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية التي تمت بكليات التجارة والعلوم والخدمة الاجتماعية والهندسة لعدم اكتمال النصاب القانونى.