شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مسابقة التميز الحكومي استطاعت أن تحدث حراكاً داخل مؤسسات العمل الحكومية لتتبارى كل مؤسسة بالفوز بالجائزة لتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن «ماحققته المحافظة من الفوز بأربع جوائز في مسابقة التميز الحكومي تمثل البداية الحقيقية لمعرفة الطريق الصحيح الذي نسلكه خلال المرحلة القادمة بعد أن تم رصد ومعرفة نقاط القوة والضعف داخل دولاب العمل الحكومي بالمحافظة».

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جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية محافظة الشرقية بتكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الأولى، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030 م»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور عثمان شغلان رئيس جامعة الزقازيق، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام بقصر ثقافة الزقازيق.

تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في الشرقية

تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في الشرقية

أكد المحافظ أن الإخلاص والأمانة عنوان المرحلة الحالية والتي تشهد إنجاز مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أخذ على عاتقة المضي قدماً بالبلاد نحو تحقيق الأمن والرخاء.

وقام محافظ الشرقية بتكريم وكلاء الوزارات ومديري المديريات والشركات والهيئات، وجميع القائمين على إعداد ملف التميز كما قام المحافظ بتكريم إيناس حمدي محمود مديرية الشؤون الصحية الفائزة بالمركز الأول جائزة القيادات المتميزة فئة مدير إدارة" والمهندسة نبيلة حسني بمجلس مدينة الفائزة بالمركز الثاني في جائزة القيادات المتميزة فئة «مدير عام» الزقازيق وفريق عمل البوابة الإلكترونية للمحافظة الفائز بالمركز الثالث في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية والمشاركين في إعداد ملف قرية صافور مركز ديرب نجم والفازئن بالمركز الثالث جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة «القرية»، وفريق عمل مدينة منشأه أبوعمر، بمنحهم شهادات تقدير تكريماً لما قدموه من جهد مشرف وأداء متميز خلال مشاركتهم في مسابقة التميز الحكومي وحصد الجوائز لمحافظة الشرقية.