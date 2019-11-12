شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها 18 فداناً بالإسماعيلية.. «المحافظات» تواصل التعامل مع التعدي على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في المحافظات، الثلاثاء، تنفيذ الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

في القليوبية، قال المحافظ الدكتور علاء مرزوق إنه تمت إزالة 44 حالة تعدِ على أملاك الدولة، بمساحة 1370 مترًا، وإزالة 75 حالة تعد، على الأراضى الزراعية، بمساحة 8483 مترًا مربعًا، بمدن بنها، قليوب، وحى شرق شبرا الخيمة.

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وفى الاسماعيلية، قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، إنه تم تنظيم حملة إزالات أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة 18 فدانًا بنطاق قرية المنايف وإزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بناحية الواصفية بإجمالى مساحة 3336 مترًا مربعًا.

وفى المنيا، قال المحافظ اللواء قاسم حسين إنه تمت إزالة واسترداد 393 حالة بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الحالات منها 306 حالات إزالة تعد بالبناء بإجمالى مساحة 27470 مترا مربعا، و87 حالة إزالة زراعة على مساحة 2619 فدانا و41 قيراطًا و24 سهمًا.

وفى كفرالشيخ، تمت إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية في المهد وبناء سور مساحة ٧٠ مترا مربعا على أرض زراعية طريق فوة ناصية مقابر مفتاح.