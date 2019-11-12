شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع روسيا: حريصون على تعزيز تعاوننا مع مصر «المحورية بالمنطقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول سيرجى شويجو، وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً لحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكرى المشتركة المصرية الروسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون في ضوء العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

وترأس الوزيران اجتماعات لجنة التعاون العسكرى المشتركة المصرية الروسية والتى تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، كذلك حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة وفى نهاية الجلسة الختامية وقع الوزيران محضر لجنة التعاون العسكرى.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الروسى بالقاهرة.