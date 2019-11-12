شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 57 «مطواة» بمنفذ قسطل البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الجمارك بمنفذ قسطل البري، الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية. Advertisements فبناءًا على مذكرة الاشتباه المقدمة من مأمور فحص الأشعة بالمنفذ ومسؤول الأمن الجمركي بالمنفذ ومباحث أمن منفذ قسطل بالعثور على «حقيبة كتف» سوداء اللون ملقاة بجوار جهاز الفحص بالأشعة. وبالبحث والتحريات تبين أنها تخص الراكب السودانى ف. ع. ا قادم من السودان. وتم تشكيل لجنة لتفتيش الحقيبة المذكورة وباقي أمتعة الراكب، فتبين وجود 57 «مطواة قرن غزال» متوسطة الحجم، قرر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩.

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