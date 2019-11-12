شكرا لقرائتكم خبر عن بصحبته مريض محمول على سرير.. «الإكس راى» تكشف خدعة راكب قادم من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين، مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب الهواتف المحمولة ومستلزمات السجائر الإلكترونية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من مدينة جوانزو بالصين، تم الإشتباه في راكب مصرى دخل لصالة التفتيش، وفي يده حقيبة وعلى كتفه حقيبة ويصاحب راكب مريض محمول على سرير في محاولة لإستغلال الزحام وخداع اللجنة الجمركية

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وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة إبراهيم كمال، مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مجدى فريد، نائب مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة جمركية من شريف سعيد، رئيس قسم التفتيش، وأحمد مدين، مأمور الجمرك تحت إشراف حسن عبداللطيف، مدير الحركة لتفتيش الحقائب، فتبين وجود ٢٣٥ فايب سجائر إلكترونية و١٠ آيفون و١٠ بطاريات للهواتف المحمولة، و10 كروت ميمورى و٨ علب كتاوت قطع غيار مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، و١٠ هواتف آيفون مخبأة على جسد الراكب.

وقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 128 لسنة 2019.