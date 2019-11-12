شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: قوافل «نور حياة» تصل مدارس مدينة العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» الكشف الطبي على تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية بمدينة العلمين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف إجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على نحو ٩٠٠ ألف تلميذ خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020، في ١٠ محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الأسكندرية، ومطروح.

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وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إن تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

وأضاف «عبدالفتاح» أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقار كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي. كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأوضح أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هي: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر. وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي «موبايل فيجن»، جهاز كشف الشبكية وقاع العين «سلايت لامب»، وجهاز الكشف الالكتروني «ريفركتور»، وجهاز قياس العدسات «ديجتال لينز ميتر» لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.