شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 ألف كتاب مقلد ومنسوخ قبل تصديرها لدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الثلاثاء، 30 ألف كتاب مقلد ومنسوخ ودون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، داخل مخزن خاص بشركة تصدير بالقاهرة، قبل تصديرهم لإحدى الدول العربية.

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أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، عن اعتزام إحدى الشركات تصدير شحنة كبيرة من الكتب المختلفة، من خلال مخزنها بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط صاحب الشركة، وباستهداف المخزن ضبطت القوات بداخله 564 طردًا تحتوى على 30 ألف كتاب مقلد ومنسوخ ودون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، معدة للشحن والتصدير إلى إحدى الدول العربية، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ودون وجود كشوف تعبئة لمحتوى الطرود، بالمخالفة للوائح الجمركية.

كما استهدفت حملة مكبرة بدائرة قسم الساحل بالقاهرة، عددًا من المقاهى والكافيتريات ومحال ألعاب الفيديو، لقيامها بعرض مصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية.