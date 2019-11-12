شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مليون كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ داخل مطبعة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الثلاثاء، أكثر من مليون كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ، داخل مطبعة بالجيزة.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع بمنطقة الطالبية بالجيزة، بنسخ وتقليد وطباعة الكتب التعليمية الأجنبية والعربية دون تصريح من الجهات المعنية بالطباعة، وكذلك دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبطت القوات بداخلها مليونًا و17 ألف نسخة كتاب، و45 ألف غلاف كتاب، و14 ماكينة طباعة، بالإضافة لـ2 كلارك، وعدد كبير من الأوراق والأحبار الخاصة بماكينات الطباعة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص لمسؤوليته عن تلك المطبعة، وآخر أثناء قيامه بتحميل 1030 نسخة من الكتب خارج المطبعة لتوصيلها لإحدى المكتبات، بالإضافة إلى ضبط شخص آخر لمسؤوليته عن طباعة الكتب المقلدة والمنسوخة بالمطبعة.