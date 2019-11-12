شكرا لقرائتكم خبر عن «سيناريوهات تقسيم الأمة» في منتدى خالد محيي الدين بـ«التجمع» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقيم منتدى خالد محيي الدين بحزب التجمع، ندوته الأسبوعية، الأربعاء، تحت عنوان «سيناريوهات تقسيم الأمة.. من سايكس بيكو ووعد بلفور إلى الفوضى الخلاقة وصفقة القرن». ويتحدث في المنتدى، المفكر القومي والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والسفير دكتور حازم أبوشنب المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري الفلسطيني، ويديرها الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى. الكاتب الصحفي أحمد الجمال تبدأ الندوة، في السادسة مساء الأربعاء، بقاعة جمال عبدالناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع بوسط البلد.

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