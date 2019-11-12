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السيسى يبحث مع وزير الدفاع الروسى علاقات التعاون العسكرى والأمنى المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الروسى، وأكد الرئيس اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التى تجمعها بروسيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها.

 

من جانبه، نقل وزير الدفاع الروسى تحيات الرئيس بوتين إلى السيد الرئيس.

 

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات تناولت علاقات التعاون العسكرى والأمنى المشترك بين البلدين.

 

 

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