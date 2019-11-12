شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث مع وزير الدفاع الروسى علاقات التعاون العسكرى والأمنى المشترك والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، نقل وزير الدفاع الروسى تحيات الرئيس بوتين إلى السيد الرئيس.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات تناولت علاقات التعاون العسكرى والأمنى المشترك بين البلدين.
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