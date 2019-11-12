شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تخصيص 33 ألف وحدة إسكان ببدر لشباب موظفى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وترتيبات نقل الوزارات والعاملين إليها، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة رانده المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، واللواء عبد الفتاح الخرسه، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، ومسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية سير العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق التوقيتات الزمنية المقررة، ووجه رئيس الوزراء بسرعة التعاقد مع الشركات التى ستتولى تأثيث الوزارات والمبانى الحكومية، خاصة مع إلتزام هذه الشركات بأن تكون منتهية من التصنيع فى غضون 4 أشهر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم حاليًا البدء فى تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى فى توسعات مدينة بدر، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بتخصيص جزء منها لشباب الموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم توفير الخدمات الخاصة بها، هذا بخلاف نحو 10 آلاف وحدة يتم تنفيذها فى مدينة بدر حاليًا بنسب متقدمة بمساحات تصل إلى 118 مترًا مخصصة للعاملين بالوزارات.

وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا حول ترتيبات نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوات التحول الرقمى، مشيرة إلى الاجراءات التى تتم للحصر الشامل لكافة الموارد البشرية فى الجهاز الحكومى، لضمان الإدارة المثلى لهم، فضلًا عن التعرف على احتياجات التدريب لتوفير برامج تدريبية تسهم فى رفع قدرات العاملين الحكوميين وتطوير امكاناتهم لاسيما فى اتباع الأساليب الحديثة فى العمل والاستفادة من التطور التكنولوجى فى تيسير الاجراءات، وأشارت كذلك إلى البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها للارتقاء بأداء العاملين فى الجهاز الإدارى وتنمية قدراتهم، كما تناولت الوزيرة ما يتعلق بمحور التأثيث لمكاتب الوزارات والمقار الحكومية، وعرضت كذلك الجهود المرتبطة بالارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع فى قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وعرض وزير الإسكان تقريرًا حول الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن العاصمة الجديدة تستهدف استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة، لذا تقوم الهيئة بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، حيث يشهد الحى السكنى الثالث، تنفيذ نحو 697 عمارة بواقع 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا بواقع 328 وحدة سكنية، كما يشهد الحى السكنى الخامس تنفيذ 295 عمارة، و105 فيلات، تضم وحدات لأغراض سكنية وتجارية وإدارية، كما عرض الوزير سير العمل بمشروعات منطقة المال والأعمال المركزية، والحديقة المركزية، والنهر الأخضر، حيث أوضح استمرار العمل فى تلك المشروعات بوتيرة سريعة ووفق البرنامج الزمنى المُقرر بما فى ذلك اتمام أعمال تشطيب الواجهات وتنسيق الموقع بما يعكس المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة الجديدة.

وعرض وزير الإسكان كذلك موقف تنفيذ أعمال المرافق من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، ففيما يتعلق بمصادر المياه الرئيسية للعاصمة الإدارية، أشار إلى أنه يتم تنفيذ خطوط لنقل المياه من محطة العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، حتى الخزانات الاستراتيجية التى تسع 100 ألف م3، كما يتم استكمال تنفيذ محطة الرفع بمحطة مياه القاهرة الجديدة، وحول خط الصرف الصحى فإنه يتم نهو تنفيذ خط الانحدار الرئيسى والرصف المؤقت على مدينة بدر ويتم تنفيذ أعمال محطة المعالجة، كنا يتم الانتهاء من أنفاق الخدمات، وتناول أيضا أعمال تنفيذ الشبكات الرئيسية والداخلية للحى الحكومى، بما يشمل شبكات المياه، والصرف وصرف الامطار، وشبكات الكهرباء، وشبكات الرى، وشبكات الطرق.

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وعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن مقار الحى الحكومى ويشمل مبنى مجلس الوزراء و34 مبنى وزاريًا، ومبنى مجلس النواب ومبنى الرقابة الإدارية، فضلًا عن مشروعات الإسكان وتتضمن نحو 2174 عمارة تضم حوالى 63 ألف وحدة سكنية ونحو 2620 فيلا هذا بخلاف المشروعات السكنية الاستثمارية الأخرى، هذا بالإضافة إلى المُنشآت الخدمية والتجارية، وحى المال والأعمال ويشمل مقر البنك المركزى و12 بنكًا، إلى جانب أعمال المرافق والبنية التحتية، والمدينة الرياضية، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ودور العبادة، وعكس الموقف ما تشهده تلك المشروعات من نسب متقدمة فى التنفيذ، استعدادًا للانتهاء منها فى التوقيتات المقررة.

وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية إلى التركيز على معدلات إنجاز مشروعات الطرق بالعاصمة الجديدة باعتبارها وسيلة رئيسية لتحقيق الترابط وإظهار التنسيق الحضارى، موضحًا أنه جار تنفيذ 4 كبارى سيارات، و9 أنفاق سيارات، و إنشاء 34 طريقًا ليصبح إجمالى أطوال الطرق بالعاصمة الإدارية نحو 472.2 كم، وأضاف أنه يتم كذلك تنفيذ المدينة الرياضية بصالة مغطاة تسع 7 آلاف متفرج، وصالات للألعاب المختلفة وملاعب لمختلف الرياضات، فضلًا عن مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومستشفى العاصمة بسعة 200 سرير، منها 20 سرير عناية مركزة، و22 كرسى غسيل كلوى، و 18 حضانة لرعاية الأطفال المبتسرين، وكافة الأقسام الطبية المطلوبة.

كما عرض الدكتور خالد عباس استاذ تخطيط النقل وهندسة المرور نتائج الدراسة الخاصة بنقل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة يوميًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعى المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة، وتم بحث عدد من البدائل التى تهدف جميعها إلى التوصل إلى اختيار يضمن راحة العاملين وانتظام العمل وتحقيق السيولة المرورية وحسن استغلال شبكات ومحاور النقل المرورية فى خدمة المشروع الواعد.

وعرض مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة تقريرًا حول موقف ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية، وذلك وفق استراتيجية تستهدف تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبى احتياجات الوزارات والجهات الحكومية وتحقق الترابط بينها، فضلًا عن التنمية المؤسسية والبشرية اللازمة للإدارة الرشيدة لمنظومة تشغيل الحكومة واستدامتها وترقيتها من خلال انشاء كيان تشغيلى موحد، وكذا تكامل البنية المعلوماتية للدولة لتوفير رؤية شاملة للمشروعات والبيانات التى تساعد فى دعم واتخاذ القرارات.